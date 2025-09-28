Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤Ï27Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡¹©ÂçÌîµå¾ì¤ÇÂè4½µÂè1Æü¤Î3»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¼ó°Ì¤Î¶å¶¦Âç¤¬¶å»ºÂç¤Ë6¡Ý4¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ³«Ëë7Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹½½²ó¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Î¶å»ºÂç¤Ï5¾¡2ÇÔ¡£¶å¶¦Âç¤Ï28Æü¤â¾¡¤Æ¤Ð6µ¨¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£Æü·ÐÂç¤ÏÊ¡¶µÂç¤Ë5¡Ý0¤Ç¾¡¤Á¡¢Ê¡¹©Âç¤Ï¶å¹©Âç¤Ë9¡Ý2¤Ç¼·²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¤¿¡£