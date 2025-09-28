九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は27日、福岡県飯塚市の筑豊緑地野球場で第5週第1日の3試合があり、2位の西南大が首位の北九大を12−6で破って春秋連覇に望みをつないだ。福岡大は九州大に2−1でサヨナラ勝ちし、九国大は久留米大に5−3で勝った。28日は福岡市の桧原運動公園野球場で第5週第2日があり、北九大は西南大に勝てば優勝が決まる。西南大が勝って首位に並ぶと、29日に同県春日市のオクゼン不