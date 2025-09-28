20年ぶりの「2桁カルテット」が2年連続リーグ優勝の原動力となった。13勝の有原と12勝のモイネロに加え大きな成長を遂げた大関が13勝をマーク。新加入の上沢も後半に追い上げて12勝を挙げた。球団で10勝以上が4人そろうのは2005年の杉内、斉藤、和田、新垣以来20年ぶり。91勝で4年ぶりにリーグ優勝した昨季でも、2桁勝利を挙げたのは最多勝のタイトルを獲得した有原と、モイネロだけだった。球界でも16年にリーグ優勝した日本