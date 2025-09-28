苦戦が続く福岡で、19歳のルーキーがまばゆい光を放った。後半の追加タイム。公式戦初出場のサニブラウンが橋本からのクロスに打点の高いヘディングで合わせ、ゴールネットを揺らした。「日ごろから練習していたことがそのまま出た。イメージ通り」。両手を上げてゴール裏を鼓舞すると、Jリーグ初ゴールを目撃したサポーターも大歓声で応じた。兄は陸上男子短距離で日本代表のサニブラウン・ハキーム。抜群の身体能力が武器