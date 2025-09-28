松竹創業百三十周年を記念して、2025年に歌舞伎座では三大名作狂言を一挙に上演してきました。その締めくくりとなる時代物の大作『義経千本桜』に出演する、歌舞伎俳優の坂東巳之助さん（36）と尾上右近さん（33）に日本テレビアナウンサー・市來玲奈がインタビュー。通し狂言やダブルキャストへの心境を伺いました。また、大ヒットとなった映画『国宝』をきっかけに初めて歌舞伎を観劇する方へのメッセージもいただきました。■「