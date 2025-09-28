¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²²Â¬¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£Ê¿»Ò¤Ï25Æü¡Ö¥¬¥­¶¦¤Îµº¸À¤ò¡¢·»¤µ¤ó¤¬¿¼¤¤²û¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¤Î³«ºÅ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°æ¾åºé³Ú¤È¾®ÁÒÍ¥»Ò¤Î3¿Í¤Ç¤Îµï¼ò²°¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ê¿»Ò¤Îº¸ÏÓ¤ÎÇØ¸å¤Ë»Ø¤¬¿ôËÜ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öº¸ÏÓ¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ¿»Ò¤Ã