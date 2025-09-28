「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われたが、トラブルが続出する異例の大会となった。オーディションから揉めに揉めている大阪問題児喧嘩自慢、シェンロンと“叛逆の悪童”レオの親友、ドラゴンの一戦は大荒れに。シェンロンが暴走し、レフェリーの「ブレイク」が掛かった後も攻撃を続け、レフェリーが激怒。