【ブザンソン共同】フランス東部ブザンソンで27日、第59回ブザンソン国際若手指揮者コンクールの決勝が行われ、岡山市出身の米田覚士さん（29）＝千葉県松戸市在住＝が優勝した。同コンクールは若手指揮者の登竜門とされ、日本人としては1959年に小澤征爾さんが初優勝して以来、11人目の優勝となった。米田さんは授賞式で優勝が発表されると、興奮した様子で審査委員長と抱き合って喜んだ。報道陣に「うれしい以外に言葉が出て