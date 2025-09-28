タレント明石家さんま（70）が27日、MBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。21日まで行われた世界選手権東京大会でスペシャルアンバサダーを務め、「卒業」宣言した俳優織田裕二（57）の後釜に色気？を見せた。さんまは「世界陸上見てて、日本人て走るのを見るの好きやねんな。箱根駅伝もマラソンも」と話し、「織田君が『辞める』言うからな。あと、俺かな？とか」とニヤリ。織田は20日、TBS系「情報7day