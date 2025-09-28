【モデルプレス＝2025/09/28】フジテレビ系ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」に出演する俳優の神木隆之介（かみき・りゅうのすけ／32）と本作の脚本を担当する三谷幸喜（みたに・こうき／64）にインタビュー。前編では、本作で出会う前に互いが抱いていた印象や神木が初めて見たという主演・菅田将暉の姿について語ってもらった。【前編】【写真】三谷幸喜氏モチーフの役演じる神木隆之介の姿◆菅田将暉