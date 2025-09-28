TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、小堺一機さんと渡辺美里さん。ここでは、映画に出てくる食事シーンの話で盛り上がりました。（左から）小堺一機さん、渡辺美里さん◆映画に出てくる食べ物がうまそうに見えるのはなぜ？渡辺：映画のなかで学ぶことや知ることっていっぱいあるじゃないですか。以前「映画音楽に乾杯！」（NHK BS）で小堺さんと会ったときに、そん