◆女子プロゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン第２日（２７日、宮城・利府ＧＣ＝６５９０ヤード、パー７２、報知新聞社後援）３月にプロ１５年目で初優勝を手にした工藤遥加（３２）＝加賀電子＝が２５位から首位に浮上し、今季２勝目に王手をかけた。父でプロ野球ソフトバンク元監督の工藤公康氏（６２）の助言から復調のきっかけをつかみ、強風の中で３バーディー、ボギーなしの６９と伸ばして通算４アンダ