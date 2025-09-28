「新馬戦」（２７日、中山）断然の１番人気に推されたギリーズボール（牝２歳、父エピファネイア、母フロアクラフト、美浦・手塚久）が順当に勝利を収めた。道中は中団のやや後ろを確保。直線で外へ持ち出すと、上がり３Ｆ最速の脚で差し切った。ルメールは「最後はいい瞬発力を使ってくれました。フットワークもいいですね」と才能を評価。手塚久師は「インコースがいい状態で、外を回してだから強い勝ち方。使った後のテン