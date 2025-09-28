 ¢£GI¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Ê28Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¼Ç1200£í¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡Û¶¥ÇÏ¼Â¶·Ã´Åö¡¦¾®Âô¸÷°ª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤ÇÍ½ÁÛ ¡ª ËÜÌ¿¤Ï¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ªTBS¥é¥¸¥ª¤Ç¶¥ÇÏ¼Â¶·¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾®Âô¸÷°ª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢GI¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÜÌ¿ÇÏ¤ò¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¡£²¼È¾´ü¤ÎÃ»µ÷Î¥²¦·èÄêÀï¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡£JRA¾Þ¤ËºÇÍ¥½¨¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿2023Ç¯°Ê