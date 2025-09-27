株式会社オートバックスセブンは、加盟店である株式会社ノースマイティとともに、2025年9月25日に「オートバックス中標津」を北海道標津郡に新規オープンした。 同店舗は、中標津空港から約4.2kmの国道272号線沿いに立地し、タイヤやオイルなどのカー用品販売に加え、車検・整備など幅広いサービスを展開する。地域のカーライフを支える拠点として、安全・安心のメンテナンスと利便性