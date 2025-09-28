京王電鉄直営の鉄道ミュージアム「京王れーるランド」。京王線・多摩都市モノレール線「多摩動物公園駅」からすぐという立地や、室内アトラクションが豊富で天候に左右されず遊べることから人気のスポットとなっています。ここでは、京王れーるランドのアクセス情報や見どころを紹介します。「京王れーるランド」とは？「京王れーるランド」は2000年3月、多摩動物公園駅に隣接して開館。2013年10月に「京王の電車・バス100周年記念