三谷幸喜が脚本を手がける連続ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』が、10月1日よりフジテレビ系水10枠で放送される。主演は菅田将暉、共演に二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波を迎える注目作だ。物語の舞台は1984年の渋谷。バブル前夜の熱気あふれる街を背景に、夢や挫折を抱えながらも全力で生きる若者たちの青春群像が描かれる。 参考：菅田将暉が大切にしている“媚びない姿勢”三谷幸喜との再タ