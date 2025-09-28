»ô¤¤¼ç¤ÎÂ­¸µ¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤¹¤ëÇ­¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û»ô¤¤¼ç¤ÎÂ­¸µ¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤¹¤ëÇ­¤À¤¬¡Ä!?ÀèÆü¡¢¡Ø´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Ì¡²è¤òX(µìTwitter)¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦Ç­¡¦¥­¥å¥ë¥¬¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁÏºîÌ¡²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥­¥å¥ëZ(@kyuryuZ)¤µ¤ó¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï90Ëü¿Í(2025Ç¯9·î23Æü¸½ºß)¡¢º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëÌ¡²è¤â7.2Ëü¤¤¤¤¤Í(2025Ç¯9·î23Æü¸½ºß)¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¤À¡£¡Ø´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù01¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Ð¤Ç¡¢