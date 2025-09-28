ミーティングが多くて集中力が続かない。やるべきことに手がつかない……。そんな悩みを抱えている人は、ミーティングの時間帯を見直してみよう。世界的な会議改善の専門家が、パフォーマンスを最大化するスケジュールの組み方を教える。※本稿は、スティーヴン・G・ロゲルバーグ著、本多明生訳『世界標準の1on1 科学的に正しい「対話の技術」のすべて』の一部を抜粋・編集したものです。フロー状態の中断で生産性が大幅に低下する