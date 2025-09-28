【その他の画像・動画等を元記事で観る】 堂本剛が、9月28日放送の日本テレビ『おしゃれクリップ』にゲスト出演する。 ■30年ぶりに“おしゃれシリーズ”へ出演 実に30年ぶりとなる“おしゃれシリーズ”への出演となる堂本。普段はあまり語ることがないという謎多き素顔を、5人の男たちが証言。さらに長年アーティストとして活動してきた今だからこそ思う友人や家族への本音と、独立を決意した裏側を1時間ス