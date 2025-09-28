エヌビディアがオープンAIに15兆円もの巨額投資を発表。なぜ「今」なのか？巨額マネーが動き出した今、知っておくべきテクノロジー覇権の恐ろしいシナリオを解き明かします。（百年コンサルティングチーフエコノミスト鈴木貴博）連載『今週もナナメに考えた鈴木貴博』をフォローすると最新記事がメールでお届けできます。2つのプロジェクトで日本の設備投資とほぼ同額アメリカの半導体大手エヌビディアが生成AIで先行するオ