¡Ö¿·ÇÏÀï¡×¡Ê£²£·Æü¡¢ºå¿À¡Ë£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿·ªÅì¡¦Ìðºî±¹¼Ë¤Î¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð¥Õ¥ê¡¼¥¬¡¼¡Ê²´£²ºÐ¡¢Êì¥²¥Ã¥È¥ê¥Ã¥É¥ª¥Ö¥ï¥Ã¥È¥¢¥¤¥ì¥¹¥æ¡¼¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄ¤ÎÆâ¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤ÇÎÏ¶¯¤¯²ÃÂ®¡£ºÇ¸å¤ÏÇ´¤ë£²ÃåÇÏ¤ò¼óº¹¤È¤é¤¨¤¿¡£Éã¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Î¡¼¥¹¥Ò¥ë¥º¤ÎÀ¸»ºÇÏ¡£ºä°æ¤Ï¡ÖÊÖ¤·ÇÏ¤«¤éÁö¤ê¤Î°õ¾Ý¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢À­³Ê¤â¤¤¤¤ÇÏ¡£¥ì¡¼¥¹¤â¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤âÆâÍÆ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò