中国・新疆ウイグル自治区の成立から今年で70周年。中国メディアは「主要発展指標は歴史的な突破を遂げた」として、民生・福祉の持続的向上、新興産業の台頭、生態環境の質的改善、新段階を迎えた対外開放を列挙し、「この70年間の新疆の加速度的な質の高い発展が分かる」と強調した。新疆ウイグル自治区は東アジアと中央アジアが交わる自治区で、面積は約166万平方キロと省または自治区の中で最大だ。人口は約2500万人で、ウイグ