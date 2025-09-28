「シリウスＳ・Ｇ３」（２７日、阪神）まさに直線一気。８番人気のホウオウルーレットが念願の重賞初勝利を決めた。「死んだフリがハマった」。岩田康がこう振り返るように、前半は最後方で息をひそめた。直線入り口で外へ導き、エンジン点火。鞍上の大きなアクションに応え、豪快に突き抜けた。「前回は暑くて。今回は涼しくなって馬も元気だったし、距離も二千で。前半流れていたので、ハマるかなと思って直線に懸けた。い