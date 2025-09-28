【MLB】マリナーズ2ー3ドジャース（9月26日・日本時間27日／シアトル）【映像】佐々木朗希、160キロ“爆速通過”→打者ドン引き9月26日（日本時間9月27日）に行われたシアトル・マリナーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・佐々木朗希が披露した100マイルの剛速球での奪三振が話題となっている。3-1、ドジャース2点のリードで迎えた7回裏・マリナーズの攻撃、1死走者なしの場面で迎えた9番コール・ヤ