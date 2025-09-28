日本ハムとの激しい優勝争いを制し、リーグ連覇を達成したソフトバンク。負傷者が相次ぎシーズン序盤は最下位に沈んだだけに、チーム一丸でつかんだ栄冠だった。ここでは本紙評論家の加藤伸一氏に優勝の原動力となった「ホークスＭＶＰ」の存在を挙げてもらった。加藤氏の口からまず出た名前は、今季さらなる飛躍を果たしたあの右腕だった──。【加藤伸一・インハイアウトロー】今季のホークスＭＶＰを選ぶことはなかなか難しい