女子プロレス「スターダム」の?闇に落ちた不死鳥?こと上谷沙弥（２８）の勢いが止まらない。２７日の後楽園大会ではＳＴＲＯＮＧ女子王者・ＡＺＭと２冠戦で激突。死闘の末にＡＺＭを破った上谷が２冠王者となった。王座戦前日には、７月から３か月間金曜シーズンレギュラーとして出演したＴＢＳ系「ラヴィット！」の番組内で羽南とシングルマッチで対戦。女子プロレスとしては全日本女子プロレス以来２３年ぶりに地上波でプロ