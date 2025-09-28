日本ハム・新庄剛志監督（５３）がＣＳ突破からの日本一奪還に向け、着々と準備を進めている。チームは２７日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に２―０で快勝したが、同日にソフトバンクが西武戦（ベルーナ）に勝利。この結果、日本ハムの９年ぶりリーグ優勝は夢と消えたが、昨年に続いてＡクラスの２位が確定しているため、今後は本拠地（エスコン）で行われるＣＳファーストステージ（対オリックス）からの日本一を目指すことに