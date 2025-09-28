1.『招き猫の日』は、招き猫に感謝を伝えるために生まれた 毎年9月29日にやってくる「招き猫の日」は、1995年に誕生した記念日です。 「日本招猫倶楽部」という愛好家グループによって制定され、福を呼んでくれる招き猫に感謝を伝える日として、一般社団法人日本記念日協会の公式認定も受けています。 「9 =くる」「29=ふく」で「来る福」という語呂合わせから、9月29日が選ばれたのだとか。 実はこの「来る福」