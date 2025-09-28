Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ê10·î13ÆüÊÄËë¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö»°É©Ì¤Íè´Û¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤ò¡¢2027Ç¯¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¡Ê±à·ÝÇî¡Ë¤ÇºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡£º£¸å¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî »°É©Ì¤Íè´Û ÃÏ¾å¤ËÉâ¤«¤Ö¡È¥Þ¥¶¡¼¥·¥Ã¥×¡É¤ÏÌë¤âÌ¥ÎÏÅª¡Ò2025Ç¯9·î27Æü»£±Æ¡Ó Æ±°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Ç¤â¡Ö»°É©Ì¤Íè´Û¡×¤ò½ÐÅ¸¡£50Ç¯¸å¤Î¼Ò²ñ¤È¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤­¤ë¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·