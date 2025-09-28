¿¦¾ìÎø°¦¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë»ö¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤¬´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¿¦¾ìÉÔÎÑ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³ÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿50Âå½÷À­¤Ï¡¢¡Öº£¤«¤é30Ç¯Á°¡¢Áê¼ê¤Ï¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤Ç11ºÐÇ¯¾å¤Î´ûº§ÃËÀ­¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¿¦¾ì¤Ç11ºÐÇ¯¾å¤Î´ûº§ÃËÀ­¤Ç¤¢¤ëÀèÇÚ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿½÷À­¡£ÀèÇÚ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§ÎÓ²ÃÆà¡Ë¡Öµ¢¤ê¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥­¥¹¤ò¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Û¥Æ¥ë¤Ø