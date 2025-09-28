きれいになるために訪れるエステサロン。かえって不快な思いをするくらいなら行きたくないだろう。神奈川県の50代女性は、あるエステサロンで美顔の体験に行ったときのことを振り返った。予約した日にサロンに着くと、問診票を渡された。内容は「何となく美顔に関係ないような気がした」ものの、記入し続けることにした。途中で着替えるように言われたため、違和感を持ち「美顔に着替えが必要なんですか？」と聞いた。すると……。