◆パ・リーグロッテ０―２日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリン）会見場に姿を現した日本ハム・新庄監督は明るかった。「達くん新人王確定？完封はでかいね。新人王は一人しかなれないので僕はなんとか（取らせたい）」と、９回６安打でプロ初完封となる８勝目をマークした達を大絶賛。試合終了時点でＶ逸は決定的だったが、そのことには触れず２１年のドラ１右腕の新人王争いについて熱弁した。だがその約１時間後、自身のイ