◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節東京Ｖ０―０浦和（２７日・味スタ）東京Ｖが浦和と０―０で引き分け、柏と並んでリーグ最多タイの１４度目の無失点試合を記録し、Ｊ１残留へ貴重な勝ち点１を上積みした。前節の神戸戦は０―４で敗戦し、守備陣の要のＤＦ谷口を出場停止で欠いた一戦だったが、開幕からフル出場を続けるＧＫマテウスの好セーブや、宮原、林、深沢の３バックを中心にチーム全員が高い集中力を保ち体を張った守