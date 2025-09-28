◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン第３日（２７日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）１３位で出た片岡尚之（２７）＝フリー＝が８バーディー、１ボギーでこの日最少の６４をマークし、通算１５アンダーで首位と３打差２位に浮上した。２９日に２４歳の誕生日を迎える妻・さくらさん、２月に誕生した長男・波瑠くんにささげる４年ぶり２勝目、パパ初Ｖを狙う。首位で出たプロ９年目の勝俣陵（２９）＝