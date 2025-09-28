今季限りで引退する巨人の近藤大亮投手（３４）が２７日、イースタン・ロッテ戦（Ｇタウン）で故障から復帰登板し、現役ラストマウンドに上がった。先発してオリックス時代のチームメートの１番・大下を３球三振。最後は１４０キロ直球で空振りを奪った。３月のオープン戦で右肩けん盤断裂の重傷を負い、過去に前例のない保存療法から復活を目指すと決断。リハビリを近くで支えてきた球団の柳原康佑トレーナーがスポーツ報知に感