◆米大リーグカブス７―３カージナルス（２７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が２７日（日本時間２８日）、本拠のカージナルス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、３戦連発で４本目となる３１号本塁打を放ち、２連勝に貢献した。チームはポストシーズンの第４シードが確定し、パドレスとのワイルドカードシリーズの本拠開催が決まった。鈴木は６回先頭で迎えた第３打席、カージナルス