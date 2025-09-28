timeleszの冠番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が9月27日に初の全国ネットおよびゴールデンプライム帯で放送された。新体制が始まった2カ月後に始まった同番組は、そこから異例のスピードでゴールデン帯でのスペシャル放送を叶えた。 （関連：timelesz 原嘉孝、あふれる情熱とグループ愛が掴むもの誕生日を機に怒涛＆飛躍の1年を振り返る） ■印象的だった山下智久がtimeleszのために動く姿