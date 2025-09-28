◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜）まさかの逆転負けを喫した２位のＤｅＮＡ・三浦監督の表情は曇っていた。「伊勢も今までずっと抑えてきてくれた投手。最後は伊勢に懸けたんですけどもね。ちょっと無理させてしまったなという感じですね」。８―４の９回、右腕にマウンドを託したがまさかの５安打５失点。ＣＳ第１ステージで対戦が決まっている３位・巨人に引き分け以上で２位が確定したが、順位決定