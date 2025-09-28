◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル、良）第２９回シリウスＳ・Ｇ３が２７日、阪神競馬場で行われ、単勝８番人気のホウオウルーレットがゴール前で差し切って重賞初勝利を飾った。半兄のオメガパフュームが１８年に勝っており、レース史上初のきょうだい制覇を達成。鞍上の岩田康は２３、２４年の岩田望に続く勝利で、父子での３連覇となった。１番人気のテーオーパスワード（松山）は