◆西武1―4ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）リーグ連覇にリードオフマンとして貢献したソフトバンクの周東佑京内野手（29）が、本紙に独占手記を寄せた。球団記録に並ぶ開幕から19試合連続安打を放ち、リーグトップの盗塁数をマーク。膝や腰などけがで苦しんだ胸の内やレギュラーとして定着したことで見えてきた将来像など、本音を明かした。喜びを分かち合えてよかった。今年の優勝はポジションを取ろうと死に物狂いだ