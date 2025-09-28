世界的に有名なドイツのサッカーサイト『transfermarkt』が、AIを駆使して、今後12大会のワールドカップ優勝国を予想した。来年の北中米ワールドカップを制すのはスペインで、以下、2030年はフランス、34年はブラジル、38年はドイツ、42年はイングランド、46年はアルゼンチン、50年はオランダ、54年はイタリア、58年はナイジェリア、62年はスペイン、66年はポルトガル、そして70年が日本となっている。この結果に、韓国メデ