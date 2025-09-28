子どもたちと記念撮影をする飯田選手（手前左）とアレン選手（同右）＝１８日、川崎市立下小田中小学校バスケットボール男子Ｂリーグ１部（Ｂ１）の川崎ブレイブサンダースが、小学生向けの副教材を開発した。子どもたちが海外の文化に触れたり夢を追いかけたりすることを支援し、国内外で活躍できる人材を育む一助を目指す。９月下旬から市内１１９校の小学校や特別支援学校に通う小学５、６年生計約２万５千人を対象に配布し、