◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ８―９巨人（２７日・横浜）奮い立つものがあった。９月２日。佐々木は東京Ｄに足を運んでいた。自身の試合のためではない。「日立（製作所）を見に」。都市対抗野球に出場していた古巣の日立製作所の試合を観戦するためだった。一発勝負のトーナメント形式。ヒリヒリする状況で戦う元チームメートのプレーに心を熱くした。“師匠”とも再会できた。スタンドには当時の先輩で、プロ入りにつな