[9.27 U-20W杯第1節](サンティアゴ)※29:00開始主審:ダリオ・ヘレーラ副審:クリスティアン・ナバーロ、ホセ・サボラニ<出場メンバー>[日本]先発GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾DF 2 梅木怜DF 4 喜多壱也DF 3 小杉啓太DF 5 市原吏音MF 8 布施克真MF 10 大関友翔MF 7 佐藤龍之介MF 13 石井久継MF 14 齋藤俊輔FW 9 神田奏真控えGK 1 中村圭佑GK 21 荒木琉偉DF 15 塩川桜道DF 16 森壮一朗MF 6 小倉幸成MF 11 横山夢樹MF 18 石渡