U-20日本代表は現地時間27日、チリで行われるU-20ワールドカップのグループリーグ初戦でU-20エジプト代表と対戦する。27日午後5時(日本時間28日午前5時)のキックオフを前に、スターティングメンバーが発表された。追加招集のMF布施克真(筑波大)がスタメンに抜擢。MF大関友翔(川崎F)とともに2ボランチを組むとみられる。予想布陣は4-2-3-1。GKはピサノアレックス幸冬堀尾、4バックは左からDF小杉啓太、DF喜多壱也、DF市原吏音