昨夜（27日）遅く、高松自動車道で車両火災が発生しました。 【地図を見る】車両火災が発生した善通寺市中村町の高松自動車道 車両火災が発生したのは、善通寺市中村町の高松自動車道（上り）さぬき豊中IC～善通寺IC間です【画像①に現場の地図】。 警察によりますと、昨夜10時半ごろに乗用車が高松道の上り車線を走行中、急にエンジンが停止したことから、乗用車に乗っていた男性（28）が路肩に寄せて停車し下りた