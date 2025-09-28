社会人野球第50回日本選手権北海道地区予選は27日、日本製鉄室蘭球場で代表決定戦を行い、北海道ガスがJR北海道硬式野球クラブを12―8で勝利し、4年ぶり2度目の日本選手権（10月28日開幕、京セラドーム）出場を決めた。「5番・DH」の寺田和史（30）が1点を追う4回2死一、三塁で左越え逆転3ラン、6回にも左越え2ランと2打席連続本塁打を含む5打数5安打5打点。先発全員18安打の打線をけん引し「周りに支えられ、大事なところで出