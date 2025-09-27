日産自動車株式会社は、新型「日産リーフ」のEVパワートレインが米国ワーズ社の「2025年 10ベストエンジン＆推進システム」に選出されたと発表した。 モーター、インバーター、減速機を一体化した新開発の「3-in-1 EVパワートレイン」は、軽量・小型化と高効率を両立し、最高出力214hp、最大トルク355Nmを発揮。航続距離は最大303マイル（約488km）を実現し、150kW急速充電にも