秋のG1開幕戦の「第59回スプリンターズS」はスピード自慢16頭が中山に集結した。今年は香港からG14勝を挙げるラッキースワイネスが参戦し、メンバー層がグッと厚くなった印象だ。スプリントG1春秋制覇を狙うサトノレーヴの実績を尊重したい。近2走は香港G1・チェアマンズスプリントプライズ、英G1・クイーンエリザベス2世ジュビリーSで連続2着。世界のトップスプリンターと互角の戦いを繰り広げている。国内では3走前・高松